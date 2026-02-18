Proyecto Gateway podría reanudarse la próxima semana tras desbloqueo de fondos federales

La Comisión de Desarrollo de Gateway (GDC) informó en un comunicado que recibió el reembolso que le adeudaba el Gobierno federal, por lo que ya dispone de más de 205 millones de dólares para continuar con la construcción de un nuevo túnel y la modernización de la infraestructura existente bajo el río Hudson, utilizada por unas 200.000 personas al día.

El dinero había estado congelado desde octubre, y su entrega estaba prevista para la semana pasada.

El anuncio llega después de que un juez ordenara al Gobierno federal liberar los fondos, tras una demanda presentada por las Fiscalías de Nueva York y Nueva Jersey y el consorcio encargado del proyecto, que emplea a unas mil personas.

"Estamos trabajando con nuestros contratistas para utilizar estos fondos y reanudar las obras lo antes posible. Hoy se enviarán cartas a los contratistas y se espera que las actividades de construcción se reanuden la próxima semana", indicó el comunicado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La comisión agregó que sigue explorando "todas las vías para obtener acceso a la totalidad de los fondos federales para el proyecto del túnel del Hudson".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las gobernadoras demócratas de Nueva York, Kathy Hochul, y de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, celebraron la liberación de los fondos, porque podrá continuar el desarrollo del proyecto, cuyo coste total asciende a unos 16.000 millones de dólares.

Se trata, según dijo Hochul en X, de "una gran victoria" para los trabajadores y los viajeros, y aseguró que seguirán luchando "para garantizar que el gobierno federal cumpla con sus compromisos".

Sherrill destacó por su parte que el Gateway "es un gran motor de empleo y económico".

Mientras, la fiscal general de Nueva York, Letitia James aseguró también en sus redes sociales que la congelación de los fondos "fue ilegal desde el principio".

"Mi oficina se mantendrá vigilante para garantizar que estos fondos continúen sin interrupciones y los trabajadores puedan reincorporarse a sus puestos", advirtió.