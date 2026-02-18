Putin dice al canciller cubano que las nuevas sanciones a La Habana son inaceptables

”Usted sabe nuestra postura al respecto. No aceptamos nada similar”, dijo Putin a Rodríguez.

Agregó que el Ministerio de Exteriores ruso, con cuyo jefe el ministro cubano se reunió horas antes, ya había expuesto la postura rusa de una forma ”abierta, clara e inequívoca”.

Rodríguez, por su parte, agradeció a Putin la solidaridad de Rusia en momentos difíciles para la isla caribeña.

Después de la reunión entre ambos, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, confirmó que las partes trataron la ayuda concreta que puede prestar Moscú a La Habana en las condiciones actuales.

Previamente, el jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, y Rodríguez llamaron al diálogo a Estados Unidos, al que pidieron que renuncie a sus planes de bloqueo naval a Cuba.

"Estamos prestos a un diálogo respetuoso en igualdad de condiciones con cualquier país", dijo Rodríguez al inicio de su reunión con Lavrov en Moscú.

El canciller cubano, cuya visita no fue anunciada, aseguró que pese a las presiones de Washington, La Habana defenderá su soberanía e independencia y mantendrá su rumbo "inalterable".

Moscú anunció recientemente que está en contacto con las autoridades cubanas y que se prevé el suministro de petróleo al régimen cubano, algo que no ocurre desde el envío de 100.000 toneladas de crudo en febrero de 2025.

Además, las aerolíneas rusas han tenido que suspender sus vuelos a La Habana y repatriar a varios miles de turistas ante la falta de combustible en la isla caribeña.