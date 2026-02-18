Rusia derriba 43 drones ucranianos sobre seis regiones y el mar Negro

"En el transcurso de la pasada noche (...) las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 43 drones ucranianos de ala fija", señaló el mando castrense ruso en Telegram.

El mayor número de drones (21) fue neutralizado sobre la región de Briansk, mientras que el resto de los ataques se repartió entre Bélgorod, la anexionada península ucraniana de Crimea, Kursk, Rostov y Chuvasia.

Sobre el mar Negro fue derribado otro dron.

Pese a que el ataque fue relativamente pequeño, las autoridades aeronáuticas rusas limitaron temporalmente las operaciones de los aeropuertos de Cheboksari, Kazán, Kaluga, Sarátov y Volgogrado.

