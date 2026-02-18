Rusia emite la primera licencia del país para la venta de alcohol vegano

Según el medio, el fabricante podrá poner la respectiva etiqueta en sus productos, incluidos bálsamos y vinagres.
"La norma establece criterios estrictos para los procesos de producción de alimentos, similares a la normativa GMP para productos médicos”, explicaron en Roskáchestvo.
Eso excluye cualquier contaminación con componentes animales, “incluso a nivel molecular".
Hasta ahora en Rusia han sido certificados cerca de un centenar de productos para veganos. Según sondeos, menos del 1 % de los rusos se declaran veganos.
