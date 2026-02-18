Rusia lanza contra Ucrania 126 drones, entre ellos unos 80 shaheds

Cien de los drones fueron neutralizados por las defensas ucranianas, según el parte de este miércoles de la Fuerza Aérea ucraniana, que ofrece a diario el balance de este tipo de bombardeos rusos.

Otros 23 drones no fueron interceptados e impactaron en catorce localizaciones distintas de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea, que informó también de la caída de fragmentos de algunos de los drones neutralizados en otros tres lugares.

El ataque continuaba en el momento en que se publicó el parte, con varios drones rusos sobrevolando Ucrania.