Sabina reaparece en un acto íntimo para recoger una medalla a su "exitosa trayectoria"

Muy sonriente, como aparece en la imagen que acompaña la información, el jienense fue el protagonista de un acto "muy emotivo" que se llevó a cabo este martes en la sede de SGAE -el ente dedicado a la gestión de los derechos de autor en España- y a el que asistieron muy pocas personas, entre ellas, su amigo y colaborador Leiva y el presidente de SGAE, Antonio Onetti.

Leiva fue precisamente la persona que, ante la ausencia de Sabina por "compromisos profesionales" recogió la distinción en su nombre en el acto que se celebró el 21 de mayo del año pasado en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

Sabina, de 77 años, inició en 2025 una gira de despedida, 'Hola y Adiós', tras más de 50 años de carrera, que culminó con un concierto en el Movistar Arena de Madrid en noviembre, el mismo estadio donde el 12 de febrero de 2020 sufrió una caída, precipitándose desde el escenario donde actuaba con Joan Manuel Serrat, y por la que tuvo que ser ingresado por un hematoma intracraneal.

La Medalla de Honor es la máxima distinción con la que SGAE rinde tributo a autoras y autores de largo recorrido en los ámbitos de la música, el audiovisual, las artes escénicas y la edición musical y que han contribuido "a enriquecer el fértil patrimonio cultural español".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En la concesión a Sabina (Úbeda, 1949) de este reconocimiento se basa en que "ha sido elevado popularmente a la categoría de figura de referencia de la música contemporánea en español" y que, en cifras, suma más de 400 canciones registradas en SGAE, supera los diez millones de álbumes físicos vendidos y más de dos mil millones de escuchas digitales durante una larga trayectoria de casi medio siglo.