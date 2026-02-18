Sánchez defiende su plan para las redes ante la reacción "zafia y amenazante" de Elon Musk

"Al final la inseguridad no la genera un menor de 14 años extranjero que esté en Estados Unidos o en España. La inseguridad quien la provoca es precisamente estos magnates que se creen que el mundo es suyo y que, por tanto, pueden hacer lo que les venga en gana", afirmó desde Nueva Delhi, donde ha sido preguntado en una rueda de prensa por los últimos mensajes de Musk en X.

Musk ha vuelto a calificar a Sánchez de "sucio" y "traidor a España" y ha coincidido con el mensaje de un usuario que comentaba la regularización extraordinaria de inmigrantes y sostenía que el presidente del Gobierno debería ser detenido: "Por supuesto", ha escrito.

Sánchez precisó que no había tenido tiempo para leer el mensaje, pero no ha dudado de que era una reacción a sus planes para poner reglas en las redes sociales; y garantizó que tiene intención de seguir adelante y construir una alianza dentro y fuera de la UE para dar una respuesta conjunta a un problema que está afectado a la salud mental de niños y jóvenes.

"Si se detectan contenidos violentos, pornográficos, de odio, que además son propagados por algoritmos que están diseñados con tal propósito, el de propagar y expandir estos bulos, esta violencia, esta pornografía, esta zafiedad, alguien tendrá que hacerse responsable de ello, de retirarlo", afirmó.

Sánchez hizo hincapié en que eso no es censura y no responde a una ideología. Igualmente dijo sentirse avalado por la comunidad médica y científica y también por la gran mayoría de los padres y de la sociedad, "voten lo que voten".

Como ocurre cuando un autónomo o una empresa incumple la regulación de su sector, alguien tiene que asumir responsabilidades también en las redes, señaló tras insistir en que esos mensajes violentos o pornográficos se propagan "por una decisión premeditada", por el diseño de unos algoritmos.

"¿Y nadie va a ser responsable de ello, y encima se van a forrar a costa de la salud de la gente? Hombre, yo creo que es blanco y en botella", recalcó el jefe del Ejecutivo español, que defendió que gobiernos y parlamentos deben legislar para proteger a los más vulnerables.

Defender la libertad de expresión, continuó, no supone defender que se difunda la cara de un niño o de una niña real y que se utilice la inteligencia artificial para añadirle un cuerpo desnudo: "Esto tiene que ser delito y es lo que está pidiendo España".

Preguntado sobre si el Gobierno y los ministros tienen previsto abandonar su presencia en las redes sociales, lo descartó. "Vamos a quedarnos. Hay que estar al pie del cañón y defender la razón también en estos lugares tan siniestros en los que ha convertido la tecnoligarquía a nuestras redes sociales", dijo.