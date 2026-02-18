Sánchez presenta la alianza de España con la India como una oportunidad estratégica

Sánchez llegó a Nueva Delhi para participar en la cumbre sobre Inteligencia Artificial que organiza la India, pero aprovechó para mantener una serie de reuniones, entre ellas con el primer ministro del país asiático, Narendra Modi, y con inversores indios.

En rueda de prensa, hizo un repaso de esa agenda del viaje al frente de una delegación de la que forman parte el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, y el de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

Sánchez subrayó que la India es ya uno de los principales actores del orden global y por eso España quiere trabajar con este país como socio y amigo, algo que vio reforzado con la entrevista que mantuvo con Modi.

A su juicio, es un buen momento para que la voz conjunta de España y la India resuene con más fuerza en el escenario internacional porque el peso del indopacífico dijo que no para de crecer.

En ese marco recordó que esta semana su Gobierno va a presentar una nueva estrategia de política exterior para Asia y el Pacífico.

La celebración del denominado Año Dual España India con motivo del 70 aniversario del establecimiento de relaciones entre ambos países consideró que ayuda a reforzar sus vínculos y en tres sectores en particular: el cultural, el turístico y el de la Inteligencia Artificial

Precisamente, su presencia en la cumbre organizada por la India sobre la IA es el eje de su visita a Nueva Delhi, y en su intervención en ese foro mañana jueves dijo que defenderá que el desarrollo de esta tecnología ponga a las personas en el centro de interés y que haya una gobernanza global de la misma con papel preponderante de la ONU.

En el aspecto cultural, enmarcó su intervención justo antes de su comparecencia ante los periodistas en la presentación de un documental coproducido por España e India y destacó que su país es un espacio muy atractivo para las películas de Bollywood.

También presidió la inauguración de un mural de artistas indios y españoles en la fachada exterior de unas viviendas de protección oficial en el barrio de Lodhi, en lo que calificó de homenaje al arte urbano, que a la vez sirve para dignificar ese tipo de barriadas.

Sánchez abogó asimismo por trabajar para seguir incrementando el turismo indio en España, que recordó que en los últimos quince años se ha cuadruplicado.

El jefe del Ejecutivo mencionó que empezó su actividad en Nueva Delhi con una reunión con inversores indios para exponerles el atractivo que ofrece España para sus empresas.

A esa mayor presencia cree que contribuirá el reciente acuerdo entre la Unión Europea y la India, que dijo que abrirá también puertas a productos españoles y, en particular, a algunos como el vino y el aceite de oliva.

De ahí la inclusión en su delegación del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Sánchez se reunió también con directivos de empresas emergentes españolas que le acompañaron desde Madrid, a los que animó a aprovechar las oportunidades que se abren con la India y les garantizó el respaldo del Gobierno.

Destacó que España tiene talento tecnológico, capacidad industrial y una avanzada cultura regulatoria, junto con un ecosistema de empresas que compite ya en Europa.

El futuro de la Inteligencia Artificial estuvo presente igualmente en ese encuentro, y Sánchez resaltó que la IA es soberanía tecnológica y por eso interpreta que posicionarse ahora es una gran oportunidad.

En consecuencia, defiende que se sellen alianzas que marcarán la economía del mañana.

Tras participar este miércoles en la cena a la que asisten las delegaciones presentes en la cumbre sobre la IA, una veintena de ellas presididas por jefes de Estado o de Gobierno, Sánchez concluirá su viaje a Nueva Delhi participando el jueves en ese foro.