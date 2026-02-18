Sánchez y Modi resaltan la trascendencia y oportunidad del acuerdo entre la UE y la India

Sánchez se reunió con Modi en el Palacio Presidencial indio con motivo de su viaje a Nueva Delhi para participar en la cumbre sobre Inteligencia Artificial que organiza el país asiático y a la que asistirán una veintena de líderes internacionales.

El Gobierno español informó tras ese encuentro de que sirvió para constatar el buen estado de las relaciones entre los dos países y el deseo mutuo de seguir fortaleciéndolas en todos los ámbitos.

España considera que esas relaciones siguen teniendo un enorme potencial, y de forma especial las de carácter económico y comercial.

Por eso subraya la relevancia del acuerdo suscrito en ese ámbito por la Unión Europea y la India en el actual momento geopolítico y ante la necesidad de buscar nuevos socios comerciales.

Además, según el Gobierno de Pedro Sánchez, ese acuerdo abre la puerta a la exportación de productos españoles, y en ese contexto se enmarca la presencia en la delegación española del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

Sánchez trasladó a Modi que el hecho de que la India y la Unión Europea vayan a cooperar en un contexto como el actual es un gran mensaje que se manda a sus respectivas sociedades.

El presidente del Gobierno destacó asimismo el papel que juega la India para la estabilidad de la región y del mundo, y felicitó a su homólogo indio por la organización de la cumbre sobre la Inteligencia Artificial.

Al respecto, ambos compartieron la necesidad de seguir dando pasos hacia una IA que ponga a las personas en el centro.

Está previsto que en su intervención de este jueves ante esa cumbre, Sánchez ponga en valor el talento de España en el sector de la IA y defienda que la ONU tenga un papel relevante en todo lo relativo a su gobernanza.

El presidente del Gobierno viajó desde Madrid junto a su ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, y con un grupo de representantes de empresas emergentes españolas.

La reunión de este miércoles de Sánchez y Modi es la segunda que mantienen en la India, ya que ambos tuvieron otro encuentro en octubre de 2024 en Vadodara, donde presidieron la inauguración de una planta de Airbus en alianza con la india Tata.

Después de su entrevista con el primer ministro, el presidente del Gobierno inauguró un mural hispano-indio en el distrito Lodhi de Nueva Delhi, una zona dedicada al arte en espacios abiertos.