Save the Children: 130.000 niños refugiados en Tanzania en riesgo por repatriación rápida

Según la organización humanitaria, acuerdos alcanzados el año pasado entre los gobiernos de Tanzania y Burundi, junto con la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), ofrecieron a los desplazados de Burundi una repatriación voluntaria antes de la fecha límite del 31 de marzo.

“Como parte de este proceso, se prevé el cierre de los campamentos de Nduta y Nyarugusu, donde viven aproximadamente 80.000 refugiados burundianos restantes, dejando atrás a refugiados congoleños que no están incluidos en el plan de repatriación actual”, indicó Save the Children en un comunicado.

La ONG remarcó que al menos 230.000 refugiados y solicitantes de asilo, de los cuales el 58 % son menores de edad, viven en campamentos, aldeas y asentamientos en la región de Kigoma, en el oeste de Tanzania.

“Con el cierre inminente de los campamentos, la financiación global ha disminuido significativamente y Save the Children es la única organización humanitaria internacional que sigue prestando servicios de educación y protección infantil a más de 30.000 niños”, añadió.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además, advirtió que unos 60.000 menores ya matriculados en educación preescolar, primaria y secundaria en los campamentos podrían perder el acceso a la escuela cuando estos cierren y estarían expuestos a un mayor riesgo de violencia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las condiciones de vida en algunas zonas de Burundi continúan siendo frágiles, con retornados que afrontan pobreza extrema y disputas por tierras e inseguridad.

La directora de Save the Children en Tanzania, Angela Kauleni, afirmó que la retirada de servicios y la repatriación acelerada amenazan con revertir años de inversión en educación para los niños refugiados.

“La situación es crítica. Sin financiación inmediata, Save the Children no podrá mantener los servicios de educación y protección infantil para más de 30.000 niños refugiados durante uno de los momentos más críticos de la respuesta humanitaria en Kigoma”, avisó Kauleni.

El deterioro de la seguridad en la región ha provocado nuevos desplazamientos, en particular desde el este de la RDC, donde el conflicto se intensificó cuando los rebeldes del Movimiento 23 de Marzo (M23), con apoyo de la vecina Ruanda, tomaron a finales del año pasado la ciudad de Uvira, fronteriza con Burundi.

Aunque el M23 se retiró posteriormente de la zona, la inseguridad persiste y los enfrentamientos continúan.