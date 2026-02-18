Somalia ofrece amnistía a combatientes de Al Shabab para reintegrarse a la sociedad

“Jóvenes dentro de Al Shabab, les digo: salgan. Su país y su gente les necesita. El Gobierno les ofrece amnistía y rehabilitación”, afirmó Mohamud.

El llamamiento se realizó durante un discurso televisado a última hora del martes con motivo del inicio del mes sagrado de Ramadán, en el que el mandatario extendió sus felicitaciones al pueblo somalí y a los musulmanes de todo el mundo.

El presidente hizo un llamado a la solidaridad y apoyo mutuo durante Ramadán, especialmente para las comunidades afectadas por la sequía en distintas regiones del país.

Mohamud también rindió homenaje al Ejército Nacional Somalí y a las fuerzas de seguridad, al destacar sus “sacrificios para defender el país, mantener la seguridad y estabilizar las zonas recuperadas” de los yihadistas.

El mandatario señaló que continuarán las operaciones militares contra Al Shabab, pero dará prioridad a los esfuerzos de reintegración de los combatientes que renuncien a la violencia, permitiéndoles contribuir a la reconstrucción y desarrollo del país.

Somalia ha intensificado en los últimos años su ofensiva contra los terroristas combinando la presión militar con iniciativas de reconciliación destinadas a favorecer las deserciones.

Al Shabab, grupo afiliado desde 2012 a la red terrorista de Al Qaeda, perpetra atentados frecuentes para derrocar al Gobierno central, respaldado por la comunidad internacional, e instaurar un estado islámico de corte wahabí (ultraconservador).

El grupo controla zonas rurales del centro y el sur de Somalia, y ataca también a países vecinos como Kenia y Etiopía.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra.