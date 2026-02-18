Thaci defiende su inocencia en el cierre de su juicio por crímenes de guerra en Kosovo

"Solo hay una verdad: los cargos no se sostienen. Soy completamente inocente, pero lo he dicho antes y lo repito con plena convicción: me solidarizo con todas las víctimas que sufrieron en Kosovo y expreso mi pesar por ellas, independientemente de su afiliación étnica", dijo en su declaración final en el juicio que se celebra en La Haya y que comenzó en 2023.

Thaci, antiguo líder del Ejército de Liberación de Kosovo (UCK) y expresidente de Kosovo entre 2016 y 2020, está acusado junto con otros tres exdirigentes del UCK de crímenes presuntamente cometidos durante y después del conflicto de 1998-1999 en Kosovo, por los que la Fiscalía pide 45 años de prisión.

Todos están acusados de formar una "empresa criminal conjunta" responsable de crímenes de guerra y de lesa humanidad, incluidos asesinatos, torturas, persecución y detenciones arbitrarias de civiles serbios, romaníes, ashkalíes y católicos, así como de albanokosovares considerados colaboradores de Serbia.

Thaci, que comenzó su intervención felicitando a sus compatriotas por el aniversario de la declaración de independencia de Kosovo el 17 de febrero de 2008, rechazó la alegación de la Fiscalía de que su intención fuese hacerse con el control sobre Kosovo.

"Esto no solo es completamente falso y absurdo, sino también profundamente ofensivo", dijo el exdirigente kosovar, quien lo calificó de "insulto" a la "memoria de los miles de héroes que dieron su vida por la libertad", las "decenas de miles de víctimas inocentes que fueron asesinadas" y los esfuerzos de la OTAN y los aliados occidentales con los que, subrayó, cooperó estrechamente.

Thaci insistió en que su "único adversario" fue el presidente serbio Slobodan Milosevic y en que este era la razón por la que el UCK estaba ganando miembros.

"El UCK no era un Estado, no era el Ejército de un Estado. Era una organización popular para defenderse contra un Estado agresivo. El hecho de que el UCK no estuviese organizado del modo que alega la Fiscalía no disminuye en modo alguno su papel en garantizar la libertad de Kosovo", dijo.

Thaci defendió que el objetivo de la organización "era la paz, no la guerra", y que de ello eran conscientes los aliados occidentales que les ayudaron. "No habría puesto esta alianza en riesgo por nada del mundo, bajo ninguna circunstancia, porque al hacerlo habría puesto en peligro la libertad de Kosovo", afirmó.

El exlíder del UCK subrayó que el grupo participó en la conferencia de paz de Toronto, entregó sus armas a la OTAN, colaboró con Naciones Unidas y formó parte del primer gobierno conjunto del país. Al tiempo que defendió que él promovió una sociedad "multiétnica y tolerante" en Kosovo.

"Las pruebas presentadas aquí dejan muy claro que los cargos no se sostienen. Así que la única decisión justa sería mi total absolución", concluyó en la sesión que cerró el caso a espera de la sentencia.

La misma petición había hecho horas antes su abogado, Luka Misetic, quien argumentó que la Fiscalía no ha logrado probar las acusaciones contra su cliente.

El letrado mantuvo que Thaci no dio órdenes a los perpetradores de los crímenes, que estos no reportaron al exlíder del UCK y que no hay pruebas creíbles de que este desempeñase un papel en la preparación o distribución de comunicados o declaraciones políticas.

Junto a Thaci, afrontan cargos Kadri Veseli, expresidente del Parlamento kosovar y líder del Partido Democrático de Kosovo PDK; Rexhep Selimi, jefe del grupo parlamentario opositor Vetevendosje; y Jakup Krasniqi, presidente del consejo nacional del partido Iniciativa Socialdemócrata. Todos se han declarado inocentes.

El TEK está integrado en el sistema judicial kosovar, pero tiene sede en La Haya para proteger a los testigos, garantizar la independencia judicial y la integridad de pruebas esenciales.