Titular de la Corte Suprema de Honduras pide unidad y una "verdadera ley" de la Judicatura

"La justicia se debe al pueblo hondureño. Si todos nos ponemos de acuerdo y sacamos una verdadera ley del Consejo de la Judicatura, pues creo que eso vendrá a llenar las necesidades que nosotros tenemos, lo mismo que la ley de la carrera judicial", subrayó Obando en declaraciones a los periodistas.

La titular del Poder Judicial instó a buscar "la unidad entre los poderes" del Estado, ser “complementarios” en sus funciones y mantener el respeto a "la independencia" que establece la Constitución.

En ese sentido, señaló que cualquier iniciativa que afecte a la judicatura debe nacer en su propio seno, conforme al artículo 79 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales (LOAT).

Las declaraciones de Obando se producen un día después de que el Parlamento hondureño aprobara una reforma que retira a la presidencia de la Corte la facultad administrativa absoluta para nombrar y destituir personal, una atribución que ahora recaerá en el pleno de los quince magistrados.

Tras la reforma, y mientras no se designe a los integrantes del Consejo de la Judicatura, el pleno del Supremo asumirá de forma colegiada la selección y ascenso de jueces y magistrados.

Según nueva normativa, estas decisiones deberán adoptarse por mayoría simple, con un mínimo de ocho votos de los magistrados.

Además, en el ámbito disciplinario, el Tribunal Supremo deberá establecer un mecanismo para que tres magistrados propietarios resuelvan los procesos de despido.

Obando destacó que el objetivo final es que la justicia se imparta con "la mayor transparencia y eficiencia" para lograr un sistema "verdaderamente abierto para beneficio del pueblo".

La magistrada confirmó que, pese a no recibir respuesta formal a su propuesta de instalar una mesa técnica jurídica, ya existen al menos dos proyectos de ley para la creación del Consejo de la Judicatura, los que serán revisados antes de ser remitidos al Parlamento para su discusión y eventual aprobación.