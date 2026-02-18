Trump designa a un tercer responsable al frente de la principal agencia de salud, dice NYT

Bhattacharya, quien actualmente es director de los Institutos Nacionales de Salud (NIH, en inglés), permanecerá a cargo de los CDC hasta que el presidente estadounidense, Donald Trump, nombre a un director permanente, detalló la fuente.

Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, el año pasado, los CDC han tenido tres líderes, comenzando por Susan Monarez, quien fue confirmada por el Senado como directora en julio de 2025.

Sin embargo, la relación entre Monarez y el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., fue breve y tensa.

La funcionaria estuvo menos de un mes al frente de los CDC y fue destituida en medio de desacuerdos sobre el rumbo de la agencia, especialmente en políticas de vacunación.

Posteriormente, O'Neill asumió como director interino de los CDC desde agosto pasado.

Su reemplazo temporal, Bhattacharya, es un médico, economista y académico que se hizo conocido durante la pandemia de la covid-19 por sus posturas críticas a los confinamientos.

El médico de 57 años sustituirá a O'Neill, quien se desempeñaba como subsecretario de Salud hasta que dejó el departamento el viernes pasado.

Según el diario de Nueva York, Trump nominará a O'Neill para dirigir la Fundación Nacional de Ciencias.