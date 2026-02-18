Trump exige a Starmer "no perder el control" de la isla Diego García en el océano Índico

"Si Irán decide no llegar a un acuerdo, podría ser necesario que Estados Unidos utilice Diego García y el aeródromo ubicado en Fairford para erradicar un posible ataque de un régimen altamente inestable y peligroso", afirmó Trump en la red Truth Social.

No es la primera vez que Trump pide explícitamente al Reino Unido que “no entregue” Diego García ni el resto del archipiélago de Chagos a Mauricio, criticando el acuerdo de Londres para transferir la soberanía a cambio de un arrendamiento de 99 años.

El presidente de Estados Unidos relaciona el papel fundamental de Diego García con su teoría sobre las "geografías estratégicas", clave para los intereses estadounidenses, la misma que utiliza en el caso de Groenlandia.

De esta manera, Trump insiste en que no permitirá que la presencia militar estadounidense se vea afectada por cuestiones como reclamaciones de soberanía o preocupaciones ambientales.

Tras recordar que "nuestra relación con el Reino Unido es sólida y sólida, y lo ha sido durante muchos años", Trump insistió en que Starmer "está perdiendo el control de esta importante isla por reclamaciones de entidades desconocidas".

"Siempre estaremos listos, dispuestos y capaces de luchar por el Reino Unido, pero deben mantenerse fuertes frente al movimiento wóke y otros problemas que se les presenten. ¡NO ENTREGUEN A DIEGO GARCÍA!", concluyó el presidente de Estados Unidos en su mensaje.

La isla de Diego García, llamada así en honor al explorador español Diego García de Moguer, estuvo históricamente deshabitada hasta el siglo XVIII.

En 1814 pasó a formar parte del Imperio británico y se administra desde Mauricio hasta 1965, cuando Londres separa Chagos de Mauricio para crear el Territorio Británico del Océano Índico.

Entre finales de los años sesenta y comienzos de los setenta, Reino Unido y Estados Unidos establecieron la actual base militar estadounidense.