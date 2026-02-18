Una nueva investigación descarta el origen genovés de Colón y se inclina por el español

El libro 'El origen de Colón más allá del ADN. Análisis crítico de la tesis genovesa a la luz de quince hechos históricos', escrito por el investigador Carlos García-Delgado, apunta que el origen del navegante se sitúa en algún enclave de habla dominante no castellana ni italiana de la Corona de Aragón (uno de los reinos que luego se unieron formando España) en 1492, es decir, el Principado de Cataluña, el Reino de Valencia o el Reino de Mallorca.

La tesis de Mallorca "es la más probable y la que cuenta con más indicios a su favor", según el autor, que presentó su obra este miércoles en Madrid acompañado por Pablo Carrington, vicepresidente de la Fundación Madina Mayurqa -dedicada a proteger el patrimonio mallorquín-, y con Cristóbal Colón de Carvajal, duque y descendiente directo del descubridor.

A raíz de los datos investigados, García-Delgado, doctor en Ingeniería Industrial y experto en arquitectura y urbanismo, invita al lector a repasar 15 "hechos probados" que se muestran incompatibles con la tesis más aceptada sobre la procedencia de Cristóbal Colón, que era genovés.

Se refiere así al tratamiento de "don" que los Reyes Católicos daban a Colón, algo "reservado estrictamente a la nobleza", o a las 'Capitulaciones de Santa Fe', el contrato que los Reyes Católicos firman con Colón para su expedición, donde le nombran almirante, gobernador general y virrey, cargos reservados a la alta nobleza.

"Resulta poco creíble pensar que se le pudieran otorgar al hijo de un lanero o tabernero genovés que todavía no había descubierto nada, tal y como plantea la 'teoría genovesa'", dijo el autor.

También subrayó que "no existen argumentos científicos" que respalden la hipótesis de su origen genovés. "Sí existen, en cambio, pruebas de que Colón no podía ser el hijo de un lanero genovés".

En octubre de 2024 se dio a conocer otra investigación del forense y catedrático de Medicina Legal de la Universidad de Granada José Antonio Lorente basada en pruebas genéticas realizadas con los huesos del descubridor de América, según la cual Colón era judío sefardita español, y no genovés ni italiano.

Esa investigación también situaba su nacimiento en el territorio del arco mediterráneo o Baleares, que pertenecían a la corona hispana de Aragón.