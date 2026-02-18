Una treintena de países europeos y aliados condenan los ataques contra civiles en Sudán

Los firmantes condenaron la reciente intensificación de bombardeos aéreos y ataques con drones contra poblaciones desplazadas, instalaciones sanitarias, convoyes de alimentos y zonas cercanas a emplazamientos humanitarios, según la declaración conjunta rubricada por los ministros de Exteriores de 23 países de la UE, incluida España, y los demás citados, así como la comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib.

Estos ataques han causado numerosas víctimas civiles y han obstaculizado gravemente la entrega de ayuda, según los firmantes, entre los que no están por parte de la UE los titulares de Exteriores de Bulgaria, Hungría, Croacia y Grecia.

En las últimas semanas, ataques con drones y misiles han alcanzado camiones y almacenes del Programa Mundial de Alimentos (PMA), así como centros de salud.

Los firmantes denunciaron ataques deliberados contra el personal humanitario, vehículos y suministros de socorro, al tiempo que recordaron que son contrarios al derecho internacional humanitario y podrían constituir crímenes de guerra.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los estados de Kordofán y Darfur siguen siendo "el epicentro de la mayor crisis humanitaria y de protección de civiles del mundo", dijeron, al tiempo que denunciaron que la violencia sexual y de género es generalizada y la hambruna se está extendiendo peligrosamente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En los últimos meses, cerca de 100.000 personas han sido desplazadas solo en Kordofán.

Instaron a las Fuerzas de Apoyo Rápido, a las Fuerzas Armadas Sudanesas y a las milicias aliadas a cesar inmediatamente los combates y a respetar el derecho internacional humanitario, incluida la obligación de permitir y facilitar un acceso rápido, seguro y sin trabas a la ayuda humanitaria.

Los firmantes pidieron que se lleven a cabo investigaciones imparciales y el enjuiciamiento de los responsables de crímenes internacionales, subrayando que las violaciones también podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

Asimismo, reiteraron su apoyo al pueblo sudanés y a las organizaciones humanitarias, locales e internacionales, que trabajan en condiciones extremadamente difíciles para atender a la población afectada.