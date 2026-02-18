Veterano líder caribeño califica de "barbarie" la acción militar de EE.UU. en el Caribe

Gonsalves, quien fue primer ministro de San Vicente y las Granadinas desde 2001 hasta 2025 y ahora lidera la oposición, realizó estas críticas después de que en el último ataque murieran tres personas que se cree son ciudadanos de la vecina Santa Lucía.

"Cualquier pena que se aplique debe ser ejecutada por un tribunal. Simplemente no se puede ejecutarlos en el mar. Ruego a nuestros amigos estadounidenses que revisen este asunto", afirmó en un programa radial.

Ante el silencio de otros líderes de la región, Gonsalves señaló que si no se pueden hacer estas denuncias, es "mejor declarase esclavo de Estados Unidos".

A principios de esta semana, el primer ministro de Santa Lucía, Philip J. Pierre, dijo que su administración está "interviniendo activamente a través de los canales diplomáticos y de seguridad" tras el mencionado ataque.

Pierre no confirmó si los fallecidos eran pescadores de Santa Lucía, como publicaron medios locales, pero indicó que "el asunto está siendo investigado".

Según informó el pasado viernes el Comando Sur de EE.UU. (SOUTHCOM), la embarcación atacada transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y tres "narcoterroristas" murieron durante esta acción.

El mes pasado, las familias de dos hombres trinitenses muertos en un ataque estadounidense contra un presunto barco de narcotráfico presentaron una demanda contra el Gobierno estadounidense.

Gonsalves afirmó que los argumentos de la defensa de estos hombres trinitenses son "muy razonables", ya que "incluso si estas personas están involucradas en el narcotráfico, no se les puede matar porque existe el derecho internacional y el derecho interno".

"Todos son inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad. No se puede simplemente decir que estas personas son narcotraficantes. No se puede ser juez, jurado y verdugo sin darles a las personas la oportunidad de defenderse en un tribunal", insistió.

Conocido como 'Camarada Ralph', Gonsalves mantenía unos lazos muy estrechos con Venezuela y el presidente venezolano, Nicolás Maduro, capturado a principios de enero en una operación militar estadounidense.