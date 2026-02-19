Airbus aumentó un 23 % sus beneficios en 2025 a un récord de 5.221 millones de euros

El resultado bruto operativo (ebit) también alcanzó niveles récord, con un incremento del 15 % hasta 6.082 millones de euros y en términos ajustados (sin elementos excepcionales) del 33 % hasta 7.128 millones, mientras la facturación subió un 6 % hasta 73.420 millones de euros, anunció este jueves el grupo europeo en un comunicado.

Las cuentas de la empresa se han visto afectadas por un ajuste de 624 millones de euros que tuvo que anotarse por la depreciación del dólar frente al euro y por otro de 188 millones por la integración de los activos de Spirit.

También pesaron otras provisiones menores, una de 105 millones de euros por el plan de adaptación de la fuerza de trabajo de la división de defensa y espacio y otra (la enésima) de 73 millones por el programa de transporte militar A400M que se ensambla en Sevilla.

Precisamente sobre el A400M, Airbus consiguió a finales de año el compromiso de España y Francia para fijar plazos de entregas de aviones suplementarios para permitir garantizar el funcionamiento de la cadena de ensamblaje en Sevilla hasta 2030, pero a pesar de todo la empresa reconoció que ante la incertidumbre sobre nuevos pedidos (no hubo ninguno en 2025) sigue examinando el impacto sobre las actividades de fabricación de este programa.

Si se examinan los resultados por división, la de aviones comerciales, que es con mucha diferencia la mayor, vio recortado su ebit en un 11 % a 4.555 millones de euros, debido esencialmente a la depreciación del dólar, y eso pese a que la facturación progresó un 4 % a 52.577 millones.

La de helicópteros mejoró su ebit en un 17 % hasta 953 millones de euros, y sobre todo la de defensa y espacio, que había tenido que encajar en 2024 una provisión de 1.300 millones, salió de números rojos y obtuvo 639 millones.

El pasado año, Airbus registró un paquete récord de encargos por valor de 123.261 millones de euros en todas sus divisiones es decir un volumen netamente superior al del volumen de negocios.

Paradójicamente, la cartera de pedidos al finalizar 2025, de 618.824 millones de euros, era un 2 % en valor inferior a la que la compañía tenía un año antes, y la razón es el efecto de la depreciación del dólar.

El consejero delegado, Guillaume Faury habló de "resultados financieros récord" y para este año la empresa espera seguir aumentando todavía más la entrega de aviones comerciales (para pasar de 793 a unos 870) y el ebit ajustado hasta alrededor de 7.500 millones de euros.