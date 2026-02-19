Al menos 13 muertos y 14 heridos por una explosión accidental de gas en Pakistán

El incidente ocurrió alrededor de las 5:00 hora local en un inmueble de la colonia Gul Rana, a causa, según las primeras investigaciones, del uso de una máquina de succión de gas, un dispositivo utilizado habitualmente para aumentar la presión del suministro.

“La fuga de gas provocó una explosión que derribó parte del edificio, resultando en la muerte de 13 personas y dejando a otras 14 heridas”, detalló a EFE Faheem Ashraf, portavoz del servicio de emergencias.

En un comunicado posterior, Rescue 1122, el cuerpo de rescate, confirmó que las operaciones de búsqueda y rescate continúan activas en el lugar, con el apoyo de una unidad de rescate urbano y vehículos de respuesta ante desastres.

Fuentes policiales indicaron que los datos preliminares apuntan a que el origen de la tragedia fue una fuga de gas proveniente de un cilindro o de la citada máquina de presión.

La tragedia se produjo en un momento vulnerable, cuando los residentes preparaban el suhoor, la comida previa al amanecer para marcar el primer día de ayuno del mes sagrado del ramadán.

Esta tragedia se suma a la ocurrida a finales del mes pasado, cuando un incendio en el complejo comercial Gul Plaza, en el corazón de la ciudad, costó la vida a más de 70 personas, convirtiéndose en uno de los incidentes más devastadores de la última década en la metrópolis pakistaní.