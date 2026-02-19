Bielorrusia libera a excandidato presidencial que se negó a ser canjeado por Lukashenko

Así se lo comunicó a dicha organización la esposa del opositor, Marina, quien aseguró que su marido sufrió un infarto en prisión y aún no puede expresarse con claridad.

Minsk puso en libertad al excandidato presidencial hace medio año junto a otro medio centenar de presos políticos, pero éste se negó a ser deportado en el marco del acuerdo de intercambio con Occidente.

El opositor, de 69 años, echó abajo la puerta del autobús cuando era transportado a Lituania junto con otros liberados, y bajó del vehículo en tierra de nadie en la frontera bielorruso-lituana.

Durante unas horas, según las cámaras de vigilancia, Statkevich permaneció en la frontera y luego fue llevado por unos encapuchados en dirección desconocida.

Por negarse a ser canjeado, fue de nuevo encarcelado en una prisión de la ciudad de Glubókoe, a 162 kilómetros de Minsk.

Según sus colegas, Statkévich tiene problemas de salud pues padece arritmia, a veces le cuesta caminar, sufre bronquitis crónica, ha contraído tres veces covid-19 y neumonía, y superó un infarto tras pasar dos años y siete meses en una celda de aislamiento.

El veterano político, que optó a la Presidencia bielorrusa en las elecciones de 2010, fue detenido en mayo de 2020 y condenado a 14 años de cárcel.

Statkévich ya había sido sentenciado en 2011 a seis años de prisión, aunque también fue liberado antes de los comicios presidenciales de 2015.

El autoritario líder bielorruso, Alexandr Lukashenko, ha iniciado hace varios meses un proceso de normalización política con Estados Unidos, que levantó sanciones contra Minsk a cambio de concesiones políticas.