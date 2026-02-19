Bondi no dijo que el sistema colapsará si procesan a todos los citados en archivos Epstein

Mensajes en redes sociales como Facebook, Instagram y X aseguran que Pam Bondi ha declarado que el sistema llegaría a colapsar si todas las personas que aparecen en los archivos del caso se sentaran ante la justicia de Estados Unidos.

Los mensajes denuncian que prima la impunidad de las élites para evitar que caiga un "sistema podrido". "Pam Bondi dice que la principal razón por la que no se pueden destapar los archivos de Epstein, es por que su cuadrilla de amigos degenerados serían descubiertos (sic)", dicen algunas de las entradas.

HECHOS: No es cierto que Pam Bondi haya declarado que el sistema colapsaría si sentara ante la justicia a todos los que aparecen en los archivos del caso Epstein. No existen registros ni en medios de comunicación confiables ni en las redes sociales de la fiscal general, un puesto equivalente al de ministro de Justicia en otros Gobiernos.

La búsqueda de informaciones relacionadas con la afirmación, tanto en español como en inglés, no ha dado ningún resultado, lo que en primer término permite dudar de la veracidad de la supuesta declaración.

Tampoco en un rastreo en las redes sociales de Pam Bondi se han encontrado referencias a las supuestas palabras pronunciadas por la fiscal general.

Finalmente no hay rastro de las declaraciones ni en la sección de noticias de la página del Departamento de Justicia ni entre las publicaciones oficiales del departamento que dirige Bondi.

Quien sí se pronunció sobre la posibilidad de abrir nuevas investigaciones tras la publicación de los archivos fue el fiscal general adjunto, Todd Blanche.

En una entrevista en la televisión estadounidense CNN defendió que no se presentarán nuevos cargos en la investigación de Jeffrey Epstein, pero en ningún momento afirmó que hacerlo colapsaría todo el sistema.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó el 30 de enero de 2026 la mayor cantidad de documentos relacionados con el pedófilo Jeffrey Epstein hasta la fecha. La desclasificación incluía tres millones de páginas y miles de videos e imágenes.

A pesar de que aparecer en los archivos no supone complicidad con Epstein, su difusión vino acompañada de una oleada de desinformación relacionada con personalidades citadas en documentos, incluida la primera dama de EE.UU., Melania Trump, de quien se compartieron imágenes falsas junto al pedófilo.

Otros mensajes utilizaron documentos descontextualizados para afirmar engañosamente que Bill Gates había planeado la pandemia de la covid 19 cinco años antes de declararse la emergencia mundial.

También la actriz y presentadora Ellen DeGeneres fue blanco de desinformaciones. En su caso aseguraban falsamente que los archivos mencionaban que comía carne de niño y era la "caníbal más prolífica" de Hollywood.

Por tanto, no es cierto que Pam Bondi haya declarado que procesar a las personas que aparecen en los archivos desclasificados del caso Epstein colapsaría el sistema, no hay rastros de las palabras ni en medios de comunicación ni en sus redes sociales o comunicaciones oficiales del Departamento de Justicia.