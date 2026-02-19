Bruselas defiende participar sin membresía en la Junta de Paz pese a críticas socialistas

El portavoz comunitario del ramo, Guillaume Mercier, aseguró en la rueda de prensa diaria de la institución que el desplazamiento de Suica para participar en el encuentro este jueves "se centrará en Gaza y en su reconstrucción" y no supone ser miembro de la Junta de Paz impulsada por el mandatario republicano.

"Hay que ver nuestra participación en el contexto de nuestro compromiso para la implementación del alto el fuego en Gaza y de tomar parte en los esfuerzos internacionales para la recuperación y reconstrucción de Gaza. Creemos que tenemos un papel importante que jugar", dijo Mercier.

El portavoz incidió en que la Unión Europea es el mayor proveedor de ayuda externa a Palestina, tanto de asistencia a la recuperación como de recursos humanitarios, pero que cree que debe también "estar en la mesa" aunque no como miembro. "De otra forma, sólo pagaríamos y no participaríamos", apuntó.

Mercier añadió que la Comisión Europea ha "estado en contacto" constante con los Estados miembros de la Unión Europea sobre el formato de la participación, si bien fuentes diplomáticas señalaron que los países no llegaron a debatir que fuese la comisaria la que acudiese a Washington sino que fue decisión directa de Bruselas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Ejecutivo europeo ya confirmó que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, recibió una invitación para la cita pero reiteró sus dudas con la compatibilidad de esta iniciativa con la ONU.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El vicepresidente del Parlamento Europeo y eurodiputado socialista español Javi López ha sido crítico con la participación de Suica en lo que tildó de "un foro privatizado por Donald Trump para Oriente Medio que funciona al margen de Naciones Unidas".

"Se trata de una iniciativa unilateral, rodeada de líderes autoritarios afines, que sustituye el derecho internacional por una agenda con claros intereses económicos y, lo que es más importante, sin la presencia de los palestinos, que son una parte esencial del conflicto y de cualquier solución", advirtió López.

Los socialdemócratas en el Parlamento Europeo han pedido explicación al Ejecutivo comunitario por "legitimar un proceso que debilita el multilateralismo" y erosiona la "credibilidad" de la UE, añadió el eurodiputado socialista.

La Junta de Paz es un organismo internacional presidido por Trump que fue creado para supervisar el plan de paz en la Franja de Gaza y que posteriormente se amplió con el objetivo de impulsar la resolución de otros conflictos internacionales.

La mayoría de los miembros fundadores revelados son aliados de Trump y habían expresado ya su apoyo, mientras que las grandes potencias y casi todos los países europeos se han mostrado reticentes a unirse al considerar que la Junta debilita a la ONU.