Bruselas podría volver a retrasar su plan para favorecer a la industria 'Made in Europe'

La presentación de la medida, prevista inicialmente para finales de 2025 y que ya se ha retrasado en dos ocasiones, está programada para el 26 de febrero, pero la portavoz jefe del Ejecutivo comunitario, Paula Pinho, señaló este jueves que la propuesta aún no está "madura" por lo que hasta la semana que viene no se confirmará si efectivamente ve la luz ese día.

"La Ley de Aceleración Industrial y, más en general, la introducción de la preferencia europea en nuestro corpus jurídico supone un cambio significativo en la doctrina económica europea. Por lo tanto, no es sorprendente que se requiera tiempo y esfuerzo para llegar a una versión común e inteligente", dijo el martes el vicepresidente de Industria, el francés Stéphane Séjourné.

"Confío en que finalmente lo lograremos, integrando las diversas opiniones y manteniendo el alto grado de ambición de la ley", añadió el responsable de la propuesta.

Desde su equipo aseguran que están trabajando para llegar al 26 de febrero, aunque algunos aspectos del texto aún son objeto de debate interno en el Ejecutivo comunitario tras haberlos consultado con los diferentes servicios. La mayoría de los Estados miembros y grupos políticos del Parlamento Europeo, dicen, apoyan el principio de la preferencia europea, pero tienen divergencias sobre las condiciones y el modo de implementarlo.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, prometió a los líderes de la UE durante su cumbre informal de la semana pasada que la ley se presentaría antes del Consejo Europeo del 28 y 29 de marzo.

El plan es uno de los pilares de la estrategia de Bruselas para revitalizar la industria y competitividad del continente y la idea de exigir que se privilegie la producción local uno de los elementos centrales y más controvertidos del mismo.

El borrador de la propuesta, al que tuvo acceso EFE, plantea que las empresas que inviertan más de 100 millones de euros en industrias de la UE y cuyo país controle más de un 40 % del sector en cuestión estén obligadas a hacerlo vía empresas conjuntas y cumplan requisitos de mano de obra y fabricación local.

Además prevé introducir criterios de origen europeo para las licitaciones y subsidios públicos en sectores clave como las tecnologías limpias, así como el establecimiento de "zonas de aceleración" que se beneficien de facilidades en los permisos o la creación de un etiquetado para el acero bajo en emisiones.

La Comisión Europea ha defendido que este tipo de medidas son necesarias si la UE quiere salvar su industria en un entorno geopolítico marcado por la competencia desleal, en particular de China, y la redefinición de normas del comercio internacional catalizada por la ofensiva arancelaria de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump.

Sin embargo, las voces críticas apuntan a que podrían infringir las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) e ir demasiado lejos en el giro proteccionista, irritando a socios como Reino Unido o Japón con la apuesta por el 'Made in Europe'.

Desde el equipo de Séjourné argumentan que se trata de propuestas específicas, limitadas al uso de fondos públicos y ciertos sectores y componentes, por lo que no cerrarán el mercado europeo, así como que la ley prevé que junto a los países de la UE y del Área Económica Europea puedan designarse a "socios de confianza" que se beneficien también de estos criterios.

Los líderes de la UE respaldaron en una cumbre informal la semana pasada la idea de priorizar la manufactura europea, aunque entre los Estados varía el nivel de apoyo a una iniciativa que lleva tiempo abanderando Francia y que convence más a los grandes países con fuerte base industrial que a los pequeños.

El ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, dijo este lunes que la preferencia europea debería centrarse en apoyar la presencia en sectores estratégicos dónde se están acometiendo inversiones, como el vehículo eléctrico.