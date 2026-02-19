Cámara Baja argentina comienza el debate de la reforma laboral en plena huelga general

Tras obtener luz verde en el Senado, el tratamiento del proyecto de Ley de Modernización Laboral comenzó a primera hora de la tarde en la Cámara Baja y se espera que se alargue durante horas.

Mientras tanto, afuera del Congreso se realiza una protesta protagonizada por sindicatos y trabajadores en rechazo de la medida, que por ahora trascurre con normalidad, pero bajo fuertes medidas de seguridad.

Tras el dictamen de mayoría obtenido el miércoles en las comisiones de la Cámara de Diputados, el diputado de La Libertad Avanza (LLA, oficialista) Gabriel Bornoroni confirmó la eliminación del polémico artículo 44 del proyecto de ley, que modificaba las licencias laborales por enfermedad, al reducir los haberes del trabajador enfermo del 100% al 75% o 50%, según los casos.

Si este jueves se oficializa este cambio en el recinto, el proyecto deberá volver al Senado para su revisión y aprobación final.

Entre los puntos centrales del proyecto se incluye una nueva base de cálculo de las indemnizaciones por despido, lo que en la práctica significará una reducción, y se propone crear un banco de horas extras, que se otorgarían como tiempo libre pero no se cobrarían.

La normativa laboral vigente en Argentina tiene su origen en 1974 y cada intento de reforma ha encontrado durante las últimas décadas una fuerte resistencia social.