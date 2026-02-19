Colectivo mexicano se une a la búsqueda de madre de periodista desaparecida en EE.UU.

A través de sus redes sociales, el colectivo ha difundido la ficha de búsqueda de Guthrie, de 84 años, quien mide aproximadamente 1,60 metros, pesa 150 libras y, según la información compartida, "depende de medicamentos controlados" para su salud.

De acuerdo con el colectivo, las autoridades estadounidenses investigan la posibilidad de que la mujer pueda encontrarse "en territorio sonorense", dada la cercanía entre Tucson y la frontera con México.

"Detectives del caso informaron desde Tucson, Arizona, que han recibido correos electrónicos anónimos que sugieren que la adulta mayor pudo haber sido trasladada a México, información que ya es analizada dentro de la investigación", señala una publicación de Madres Buscadoras de Sonora.

Medios estadounidenses reportaron que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) mantiene comunicación con autoridades mexicanas para dar con el paradero de la mujer en la frontera entre Sonora y Arizona.

Sin embargo, la Fiscalía de Sonora informó el miércoles que no ha recibido una "solicitud formal de colaboración, asistencia o intercambio de información" por parte de autoridades de Estados Unidos en relación con este caso.

El colectivo sonorense, conocido por su labor en la búsqueda de personas desaparecidas en México, hizo un llamado urgente a la ciudadanía a compartir información y a reportar cualquier dato que pueda ayudar a encontrar a Guthrie, al tiempo que reiteró su disposición para colaborar en labores de localización en el estado.

Guthrie fue vista por última vez el 31 de enero pasado, cuando entraba a su vivienda tras una cena familiar en Tucson, Arizona.

Días después, las autoridades informaron que investigan el caso como un posible secuestro, aunque hasta ahora no se han dado a conocer avances significativos ni se ha confirmado su paradero.

El caso ha generado una amplia atención mediática en Estados Unidos, al tratarse de la madre de la reconocida periodista Savannah Guthrie, copresentadora del programa matutino TODAY de la cadena NBC.