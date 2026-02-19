Comienza el juicio contra un joven portugués por incitar un ataque escolar en Brasil

El acusado creó el grupo a mediados de 2023, cuando tenía 17 años, en la plataforma social Discord, pero se expandió a otras redes sociales y entre el contenido compartido había pornografía infantil, propaganda de extrema derecha e incitación al suicidio y a las masacres escolares, informaron medios de comunicación locales.

Uno de sus seguidores fue un joven brasileño de 16 años que entró en su colegio con un revolver de calibre 38 y disparó contra varios compañeros el 23 de octubre de 2023, dejando un muerto y tres heridos, todos ellos estudiantes.

En el grupo de Discord, el supuesto autor material de ese crimen, que era usuario del chat, compartió imágenes del arma y el pasamontañas que iba a usar, así como del colegio donde iba a ocurrir el ataque.

Desde este grupo, el acusado animaba a sus seguidores a cometer actos violentos o delitos y a grabarlos con el móvil para que se pudieran transmitir en directo previo pago de una cuota.

La Policía portuguesa reveló tras su detención el 3 de mayo de 2024 que supuestamente se llevaron a cabo transmisiones en vivo de agresiones contra animales, jóvenes bebiendo detergente o autolesionándose con objetos cortantes.

El detenido daba consejos sobre cómo operar y la indumentaria necesaria para llevar a cabo los delitos.

Aparte de homicidio cualificado, el joven enfrenta cargos por seis tentativas de homicidio y tres por muerte violenta de animales, entre otros.