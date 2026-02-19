Condenan a siete años de cárcel al rapero francés Naps por violar a una mujer dormida

En su sentencia, el tribunal destacó la "ausencia de consentimiento" de la víctima y subrayó que había declarado de manera constante que "estaba durmiendo" y que "el dolor de la penetración la despertó".

Además, los análisis periciales realizados en el marco de la investigación corroboran, según el dictamen, que hubo "una penetración sexual, forzada y por sorpresa".

El tribunal también tuvo en cuenta el trastorno de estrés postraumático diagnosticado por el psicólogo experto que la examinó durante la investigación.

La víctima y otras dos mujeres habían ido a dormir al hotel en el que se hospedaba Naps tras pasar una noche de fiesta juntos, y se echaron a dormir vestidos en la misma cama, donde se produjeron los hechos denunciados.

Presente en la sala, la mujer rompió a llorar al escuchar el veredicto mientras que Nabil Boukhobza, como se llama en realidad el rapero Naps, se abrazó a su esposa.

El tribunal también le impuso la inhabilitación para ejercer cargos públicos por el mismo período de siete años y ordenó su inscripción en el registro nacional de delincuentes sexuales.

Naps, originario de Marsella, ha sido una figura destacada en la música urbana francesa desde mediados de la década de 2010, combinando influencias del rap, el reggae y el trap, y acumulando numerosos discos de oro y platino antes de este fallo judicial que supone un revés para su carrera.