Condiciones climáticas impiden rescate de los 8 esquiadores muertos en avalancha en EE.UU.

El Departamento del Alguacil de Nevada explicó en un comunicado que no ha podido avanzar con la misión para recuperar los cuerpos de las ocho víctimas y la búsqueda de un noveno esquiador que se encuentra desaparecido y se cree que ha fallecido.

El grupo de once esquiadores y cuatro guías regresaba de una excursión de esquí de travesía de tres días durante una tormenta invernal que dejó hasta dos metros de nieve y azotó las montañas con vientos de 96 km/h. El domingo, el Centro de Avalanchas de Sierra emitió una alerta indicando que "podrían presentarse condiciones de avalancha muy peligrosas en la zona rural" en una región que incluye el área metropolitana del Lago Tahoe.

Los esquiadores pertenecían a un grupo de 15 personas, incluidos cuatro guías, que quedaron atrapados por la nieve. Seis fueron rescatados con vida.

La avalancha se reportó al mediodía del martes en la zona de Castle Peak, en Sierra Nevada, cerca al lago Tahoe, un área turística de California.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las autoridades reconocieron que este es uno de los incidentes más mortíferos en Estados Unidos en las últimas décadas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La investigación ahora se centra en por qué el grupo de esquiadores continuó su viaje tras la emisión de una primera alerta de avalancha el domingo, dos días antes de la tragedia.

El Centro de Avalanchas de la Sierra había emitido una alerta de avalancha en esa región que se extendió hasta la mañana de este miércoles.