Costa ve realista que Ucrania ingrese en la UE a corto plazo pero no da fechas

"Creo que es realista decir que las perspectivas de acceso de Ucrania a la UE son reales a corto plazo", dijo Costa en rueda de prensa conjunta con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre.

Costa calificó de "impresionante" el trabajo que está haciendo Kiev para adaptarse a las reformas requeridas en medio de la guerra con Rusia, aunque recordó que se trata de un proceso con reglas concretas y que todos los candidatos deben cumplir los criterios.

"Queremos abrir formalmente las negociaciones tan pronto como sea posible y seguir avanzando en el proceso de ampliación. No puedo decir si será en 2027, o incluso en 2026, o más tarde, pero lo importante es no perder el ímpetu", afirmó.

El presidente del Consejo Europeo recordó que su país, Portugal, tardó nueve años en entrar en la UE y que Ucrania fue elegida candidata solo en junio de 2022.

"La ampliación es la mayor inversión geopolítica que la UE puede hacer para lograr la paz y la estabilidad en Europa. Estamos completamente comprometidos en este proceso con Ucrania, con Moldavia y con los países balcánicos", dijo.

El hipotético acceso de Ucrania a la UE es solamente una parte del proceso de paz, resaltó Costa, quien insistió en la necesidad de que Kiev y Bruselas trabajen "duro" para alcanzar un acuerdo.

Costa destacó el rol "indispensable" en la seguridad europea y en el apoyo a Ucrania de Noruega, con la que la UE quiere buscar una cooperación "más ambiciosa" en todos los ámbitos.

En la reunión previa entre ambos dirigentes se discutieron también cuestiones como la economía europea, la política de seguridad, el Ártico, Oriente Medio y las relaciones transatlánticas, según reveló Støre.

Antes de reunirse con Støre, Costa fue recibido en el Palacio Real por el príncipe heredero Haakon y tiene previsto más tarde visitar un hospital donde se trata a soldados ucranianos heridos y el Instituto de Investigación de Defensa de Noruega.

Noruega forma parte del Espacio Económico Europeo (EEE) -al igual que Islandia y Liechtenstein-, pero no de la UE.