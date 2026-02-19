De Guindos: acuerdo UE-Mercosur es positivo para Europa y habrá que minimizar su impacto

"Mercosur es positivo para Europa, porque en un momento en que el proteccionismo va a la alza, llegar a acuerdos de libre comercio para un espacio económico como es el europeo, muy abierto al exterior, es fundamental y porque creo que el beneficio sería claro", argumentó De Guindos en un coloquio después de pronunciar una conferencia en la cámara de comercio de Valencia (este).

No obstante, matizó que sabe que "hay preocupación en el ámbito de agricultura, pero también que los mecanismos de salvaguarda que se han ido introduciendo garantizan que su impacto sea reducido".

"En términos netos, estoy convencido de que el acuerdo con Mercosur, igual que el acuerdo comercial con la India, son muy positivos para el conjunto de Europa", incidió el vicepresidente del BCE, que habló en la conferencia del presente y futuro de la economía europea.

Agregó que cree que "los ganadores superan claramente a los potenciales perdedores, además de que habrá que buscar alternativas para minimizar el impacto", reiteró.

Miles de agricultores europeos, también españoles, se han manifestado repetidamente contra el acuerdo entre los dos bloque comerciales porque consideran que supondrá una competencia desigual para ellos respecto de unos menores requisitos de producción en Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, según aseguran.

La UE y Mercosur firmaron el acuerdo en Asunción el 17 de enero pasado, tras 26 años de negociaciones.

No obstante, el 21 de enero pasado el Parlamento Europeo decidió remitirlo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que revise si es compatible con los tratados de la UE, lo cual paraliza su tramitación hasta que los jueces dictaminen.