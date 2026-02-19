Déficit comercial de EEUU crece un 32% en diciembre y cierra 2025 cerca de su récord anual

En 2025, el déficit de bienes y servicios de la mayor economía del mundo se situó en 901.000 millones de dólares al disminuir en 2.100 millones con respecto a 2024, el de aquel año fue el segundo mayor déficit anual registrado hasta la fecha y al mayor déficit de bienes de la historia.

En términos anuales, las exportaciones aumentaron un 6,2 % al incrementarse en 199.800 millones de dólares respecto a 2024, mientras que las importaciones crecieron un 4,8 % al aumentar en 197.800 millones de dólares.

Según el reporte del BEA, el índice de diciembre representa un incremento de 17.300 millones de dólares frente al dato revisado del mes anterior, que queda en 53.000 millones.

Las importaciones crecieron un 3,6 % en el último mes del año pasado, hasta los 357.600 millones de dólares, mientras que las exportaciones estadounidenses se redujeron un 1,7 %, hasta 287.300 millones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El aumento del déficit comercial de Washington con sus socios en diciembre de 2025 reflejó un aumento de 15.700 millones de dólares en el déficit de bienes, hasta los 99.300 millones de dólares, y una disminución de 1.600 millones de dólares en el superávit de servicios, hasta los 29.000 millones de dólares.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La venta de productos estadounidenses en el exterior cayó en 5.500 millones de dólares, hasta los 180.800 millones de dólares, en diciembre.

En este apartado destacan disminuciones en los suministros y materiales industriales (8.700 millones de dólares) y el oro no monetario (7.100 millones de dólares).

El aumento en las importaciones (10.200 millones de dólares), se debe principalmente a subidas en la compra de el oro no monetario, accesorios de ordenadores y equipos de telecomunicaciones.