Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. firma contrato de 1.000 millones con Palantir

Se trata de uno de los contratos más cuantiosos que la empresa, dirigida por Alex Karp y fundada junto a Peter Thiel, ha alcanzado con el Gobierno y cimienta su rol como ficha clave en la agenda anti-migratoria de la presidencia de Donald Trump.

Palantir se especializa en software de análisis de datos e inteligencia artificial y desde la llegada de Trump al poder ha extendido su colaboración con el Gobierno republicano a través de miles de millones de dólares contratos federales, principalmente con el Pentágono y DHS.

Este nuevo contrato, filtrado por la publicación tecnológica Wired, incluye "la compra de licencias de software, el mantenimiento y la implementación de servicios" en todo DHS.

Palantir ha sido ampliamente criticada por ONG y grupos en defensa de los derechos civiles por dar acceso a Gobiernos a poderosas herramientas de vigilancia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Gotham, uno de los principales programas que la empresa vende a entidades públicas, transforma bases de datos y récords como archivos de registro de vehículos, reportes policiales o datos de redes sociales en una "red fluida de inteligencia y vigilancia", según explicó la académica Nicole Bennet en una columna del portal especializado The Conversation.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Con acceso a esta plataforma, explicó la experta, el Gobierno puede conectar bases de datos, crear perfiles de inteligencia o buscar a un individuo usando características mínimas como un tatuaje o el estatus migratorio.

Y es que, en agosto del año pasado, Palantir logró otro acuerdo con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) para crear una nueva plataforma 'ImmigrationOS' que use la IA y el análisis de datos para "identificar, buscar y deportar" a migrantes.

En una llamada de con inversores a inicios de febrero, Palantir aseguró que los ingresos provenientes del Gobierno de EE.UU. aumentaron un 66 % en el cuarto trimestre en comparación con el mismo período del año anterior, alcanzando los 570 millones de dólares.