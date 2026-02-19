Detenidos en Turquía 6 activistas europeos de apoyo a presos, entre ellos 2 españoles

El grupo, compuesto por dos ciudadanos rusos, dos españoles, un belga y un francés, llegó el miércoles a Estambul para interesarse por las condiciones de las prisiones de alta seguridad, según un comunicado de 'Halkin Hukuki Bürosu', una agrupación de juristas turcos de ultraizquierda.

Los españoles son la jurista Alejandra Matamoros, de la 'Plataforma Antirrepresiva de Barcelona', y Fernando García, delegado del Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE), confirmaron ambas organizaciones en redes sociales.

Tras visitar este jueves las instalaciones de Halkin Hukuki Bürosu, los seis fueron detenidos por la policía turca en la calle y llevados a la comisaría central de Estambul.

Según la nota de la agrupación turca, que califica su detención de "ilegal" y exige su inmediata puesta en libertad, se teme que las autoridades turcas tengan intención de deportar a los integrantes del grupo.

De acuerdo con un comunicado del PCPE difundido en X, los activistas habían viajado a Turquía para "realizar inspecciones in situ de los modelos de prisión tipo 'Pozo'", de alta seguridad y de aislamiento, cuyas condiciones, aseguran, contravienen las normas internacionales.