Detienen en Sudáfrica al hijo menor del expresidente zimbabuense Mugabe tras un tiroteo

Mugabe, de 29 años, fue detenido junto a otro individuo "en relación con el incidente", mientras el jardinero, de 23, tuvo que ser ingresado de urgencia en un hospital, declaró a los periodistas la portavoz de la Policía de la provincia de Gauteng (donde está Johannesburgo), Dimakatso Nevhuhulwi, citada por medios locales.

"El motivo del tiroteo se desconoce en este momento y las investigaciones están en curso", señaló Nevhuhulwi, al precisar que, de momento, "la Policía aún no ha confirmado si se han presentado cargos".

"Logramos encontrar un cartucho, y ese cartucho formará parte de la investigación", añadió la portavoz.

El hijo de Mugabe abandonó esposado la residencia donde ocurrió el tiroteo para ser interrogado por las fuerzas de seguridad, según informaron medios locales.

No es la primera vez que Bellarmine Chatunga Mugabe es protagonista en Sudáfrica.

En 2023 fue acusado de agresión tras un altercado en una discoteca de Sandton. En ese momento, la Policía confirmó la apertura de un sumario, aunque no se revelaron públicamente los detalles del resultado, según medios locales.

El hijo menor del expresidente zimbabuense también ha generado controversia en redes sociales por exhibir grandes cantidades de dinero en efectivo y vehículos de lujo, lo que desató un debate público sobre su estilo de vida en Sudáfrica.

Otros miembros de la familia del exmandatario han causado polémica en el pasado, como Robert Mugabe Jr., de 33 años e hijo mayor del expresidente, que en noviembre pasado fue multado con 300 dólares en su país tras declararse culpable por posesión de drogas peligrosas.

La ex primera dama de Zimbabue y madre de ambos hermanos, Grace Mugabe, fue acusada en 2017 de agresión a una modelo sudafricana en Johannesburgo.

Robert Mugabe gobernó Zimbabue desde la independencia del Reino Unido en 1980 hasta 2017, bajo un régimen marcado por denuncias de represión a la oposición, elecciones cuestionadas y una profunda crisis económica que sumió al país en la hiperinflación.

Sin embargo, en parte del continente africano Mugabe sigue siendo recordado como un héroe de la independencia y un líder que se enfrentó al colonialismo.

Tras el golpe militar que lo derrocó en noviembre de 2017 Mugabe vivió en relativo aislamiento político, aunque con privilegios garantizados hasta su muerte en 2019 por el Gobierno de su sucesor, el actual presidente, Emmerson Mnangagwa.