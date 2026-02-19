Diputados, exministros y exparlamentarios portugueses denuncian la campaña contra Albanese

En una carta abierta, a la que tuvo acceso EFE, los firmantes alertaron de que la integridad de los mecanismos de protección de los derechos humanos de la ONU afronta una momento de "especial vulnerabilidad" que se ha materializado en la campaña contra Albanese.

Recordaron que los Ejecutivos de Francia, Alemania, Italia, Austria y la República Checa han pedido públicamente la dimisión de la relatora, que, subrayaron, ha mantenido un "compromiso inquebrantable" para documentar los crímenes de guerra en un contexto en que el número de fallecidos en Gaza supera los 72.000 desde octubre de 2023.

En esta coyuntura, consideran "fundamental" que el Gobierno luso asuma una postura "inequívoca" en defensa del multilateralismo y la autonomía de las instituciones internacionales, "rechazando las presiones externas que busquen la destitución de relatores independientes en base a campañas de desinformación".

Uno de los firmantes de la carta, el diputado del Bloco de Esquerda (BE) Fabian Figueiredo, explicó a EFE que el objetivo de esta misiva es "exigir al Gobierno portugués que no se alinee con la campaña internacional contra Francesca Albanese".

Afirmó que dicha campaña se basa "en una mentira, un vídeo falsificado, donde Francesca Albanese es acusada de decir una cosa que no dice", solo porque la relatora "ha sido una voz intransigente en la defensa de los derechos humanos, en concreto en la denuncia del genocidio en Gaza".

Albanese "es víctima de esta campaña de difamación y mentira, en la que desafortunadamente se alinearon varios Gobiernos europeos, como el francés o el alemán, y el Gobierno portugués tiene la obligación de estar del lado del derecho internacional para defender el mandato de los relatores independientes", dijo.

Aparte de Figueiredo, la carta está firmada por otros 27 responsables y exresponsable lusos de formaciones como el BE, el Partido Socialista (PS), el ecologista Livre, el animalista PAN o el regionalista JPP.

Entre ellos están las eurodiputadas Catarina Martins y Catarina Mendes, los parlamentarios Filipe Sousa, Jorge Pinto, Isabel Moreira, o Inês Sousa Real, el líder del BE y exvicepresidente del Parlamento, José Manuel Pureza, y los exministros Tiago Brandão Rodrigues o João Costa.

Francia, Alemania, Italia y República Checa pidieron la dimisión de Albanese, a la que acusan de haber asegurado que Israel es el "enemigo común de la humanidad", unas palabras que ella tachó de falsas y sacadas de contexto.

La polémica comenzó en Francia, donde la diputada Caroline Yadan aseguró que la relatora había pronunciado esas palabras durante un foro de la cadena Al Jazeera en Catar, en el que intervino telemáticamente.

Albanese, no obstante, publicó su polémica intervención en el foro de Catar en su cuenta de X, junto a un mensaje en el que señalaba que el enemigo común de la humanidad es el "sistema" y no Israel.