Dos mil palestinos se alistan para policía de "transición" en Gaza, dice Junta de Paz

Funcionarios de la Junta de Paz anunciaron que planean entrenar y desplegar una nueva fuerza policial palestina "de transición" de 5.000 miembros en Gaza en 60 días.

Mladenov, que ejerció como coordinador especial de Naciones Unidas para el Proceso de Paz en Oriente Medio, entre 2015 y 2020, explicó que será este cuerpo "el que nos permitirá garantizar el desmantelamiento de todas las facciones en Gaza y el control de todas las armas bajo una única autoridad civil".

"No hay otra opción que la desmilitarización total y el desmantelamiento de todas las armas en Gaza para que comience la reconstrucción y la gente pueda tener una nueva forma de vida de aquí en adelante", afirmó el político búlgaro.

Mladenov apeló a la ONU al reconocer que "la única manera de lograrlo es la plena implementación del plan de 20 puntos de la Resolución del Consejo de Seguridad".

Y añadió que "ya contamos con un marco plenamente acordado con los mediadores sobre cómo hacerlo, y agradezco enormemente a Catar, Egipto y Turquía su excelente apoyo".

Por otra parte, y poco después de su intervención, el mayor general del Ejército estadounidense, Jasper Jeffers, declaró que Egipto y Jordania se han "comprometido a capacitar a la policía".

El desarme de Hamás es una de las condiciones que siempre ha fijado Israel como paso previo a permitir la reconstrucción de Gaza, uno de los principales objetivos de la Junta de Paz.