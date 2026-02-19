El condado de Los Ángeles demanda a Roblox por presunto daño a menores

La demanda civil, interpuesta el jueves ante el Tribunal Superior de Los Ángeles, sostiene que menores han sido expuestos reiteradamente a contenido sexualmente explícito, así como a situaciones de explotación y acoso en la plataforma.

También la acusa de no implementar medidas adecuadas de moderación y verificación de edad, pese a promocionarse como un espacio seguro para niños.

"Es un entorno en línea inseguro que se ha convertido en un caldo de cultivo para depredadores", apunta el comunicado emitido por el condado.

"Esta demanda busca proteger a los niños de depredadores en línea y contenido inapropiado", declaró en el escrito Hilda L. Solis, presidenta de la Junta del Condado de Los Ángeles y supervisora ​​del Primer Distrito.

A finales de octubre de 2025, la compañía reportaba más de 151 millones de usuarios activos diarios y más de 380 millones de usuarios mensuales, siendo una de las plataformas de juegos infantiles más grandes del mundo.

De acuerdo con el comunicado, el 40 % de los usuarios son menores de 13 años y, según encuestas de la propia compañía, casi el 75 % de los niños de entre 9 y 12 años en EE. UU. juegan Roblox regularmente.

"Esta demanda pone de relieve la alarmante realidad de lo que ocurre cuando las grandes tecnológicas priorizan las ganancias sobre la seguridad de nuestros niños", declaró Rafael Carbajal, director del Departamento de Asuntos del Consumidor y de Negocios del Condado (DCBA).

Un portavoz de la empresa negó en declaraciones a NBC las acusaciones de la demanda y aseguró que se defenderán enérgicamente y reiteró su compromiso con la seguridad y protección infantil.

"Roblox se basa en la seguridad como principio fundamental, y seguimos evolucionando y reforzando nuestras protecciones día a día. Contamos con medidas de seguridad avanzadas que monitorean nuestra plataforma para detectar contenido y comunicaciones dañinos, y los usuarios no pueden enviar ni recibir imágenes por chat, lo que evita una de las oportunidades de uso indebido más comunes en línea", apuntó el portavoz.

"La seguridad es un enfoque constante en nuestro trabajo. Tomamos medidas rápidas contra cualquier persona que infrinja nuestras normas de seguridad y colaboramos estrechamente con las fuerzas del orden para apoyar las investigaciones y ayudar a que los malhechores rindan cuentas", agregó.

La demanda del condado solicita medidas cautelares, restituciones y sanciones civiles de hasta 2.500 dólares por día por cada infracción de la ley.