El déficit comercial de España con EE.UU. aumentó un 34 % en 2025, el año de los aranceles

El déficit comercial pasó de los 10.013,5 millones de euros en 2024 a 13.458,4 millones de euros en 2025, según los últimos datos publicados este jueves por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Las exportaciones desde España a EE.UU. alcanzaron los 16.716,2 millones de euros en 2025, un 8 % menos respecto al mismo periodo de 2024, en tanto que las importaciones crecieron un 7 %, hasta los 30.174,7 millones de euros, por lo que el saldo es deficitario para España.

El aceite de oliva es el producto español más exportado a EE.UU. En 2024 se vendieron 113.416 toneladas por un importe de 1.013 millones, una cantidad que se redujo hasta los 732,7 millones en 2025, pese a que la cantidad vendida aumentó hasta las 144.546 toneladas.

Detrás de este desajuste está el precio del aceite de oliva, que se abarató un 31,6 % en el último año, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además, cayeron las exportaciones de aceites de petróleo o de minerales, dentro del apartado de combustibles; de partes y accesorios de vehículos; y de vino.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Respecto a las importaciones, el aumento del 7 % en 2025 se debe principalmente a la mayor compra de gas, ya que se pasó de una factura de 2.010 millones de euros en 2024 a 4.210,4 millones en 2025.

También aumentó la compra de productos farmacéuticos o máquinas y aparatos mecánicos, entre otros.