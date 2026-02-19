Mundo
El déficit comercial de España subió un 41,6 % en 2025 por repunte de las importaciones

Madrid, 19 feb (EFE).- El déficit comercial de España aumentó un 41,6 % en 2025, hasta alcanzar los 57.054 millones de euros, debido al repunte de las importaciones respecto al año anterior en un contexto de mayor dinamismo de la demanda interna.

Por EFE

Según los datos publicados este jueves por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, las exportaciones de bienes alcanzaron los 387.092 millones de euros, un 0,7 % más que en 2024 y el segundo mejor registro anual de la serie histórica, mientras que las importaciones sumaron 444.146 millones, con una subida del 4,6 %.

La tasa de cobertura -cociente entre exportaciones e importaciones- se situó en el 87,2 %, 3,3 puntos por debajo de la de hace un año (90,5 %).

El déficit no energético del pasado año se disparó hasta los 27.762,8 millones de euros, tres veces más que en 2024, mientras que el déficit energético cayó un 3,8 %, hasta los 29.292 millones.

El repunte de las importaciones se explica por las mayores compras de productos como medicamentos, automóviles y motos y aparatos eléctricos.

En cuanto al origen, las importaciones de Europa crecieron un 4,6 % impulsadas por la zona euro (6,6 %), con incrementos muy destacados en Italia, Países Bajos, Alemania y Francia.

También aumentaron las importaciones desde Asia (7,7 %) y América del Norte (8,5 %) y por países registró incrementos destacados en Perú (30,3 %) y Canadá (27,1 %).

Las exportaciones a EE.UU., cuya administración aplica desde agosto aranceles del 15 % a todos los productos procedentes de la UE, descendieron un 8 % en 2025, mientras que las ventas a China aumentaron un 6,8 %.

No obstante, el saldo comercial de España con ambos países es deficitario, aunque mucho más acusado con el gigante asiático.

Respecto a las exportaciones a la UE, que representan el 61,8 % del total, aumentaron un 0,6 % interanual; las ventas a la zona euro (53,2 % del total) descendieron un 0,1 %; y las destinadas al resto de la UE (8,5 % del total) aumentaron un 4,9 %.

Respecto a las ventas a terceros destinos, destaca el aumento de las exportaciones a África (6,2 %) y Asia (3,4 %) y el descenso a América del Norte, un 6,6 %; América Latina, un 6 %; y Oceanía, un 4,4 % menos.

Los principales sectores en peso sobre las exportaciones fueron: bienes de equipo, alimentación, bebidas y tabaco y productos químicos.