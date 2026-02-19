El déficit comercial de España subió un 41,6 % en 2025 por repunte de las importaciones

Según los datos publicados este jueves por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, las exportaciones de bienes alcanzaron los 387.092 millones de euros, un 0,7 % más que en 2024 y el segundo mejor registro anual de la serie histórica, mientras que las importaciones sumaron 444.146 millones, con una subida del 4,6 %.

La tasa de cobertura -cociente entre exportaciones e importaciones- se situó en el 87,2 %, 3,3 puntos por debajo de la de hace un año (90,5 %).

El déficit no energético del pasado año se disparó hasta los 27.762,8 millones de euros, tres veces más que en 2024, mientras que el déficit energético cayó un 3,8 %, hasta los 29.292 millones.

El repunte de las importaciones se explica por las mayores compras de productos como medicamentos, automóviles y motos y aparatos eléctricos.

En cuanto al origen, las importaciones de Europa crecieron un 4,6 % impulsadas por la zona euro (6,6 %), con incrementos muy destacados en Italia, Países Bajos, Alemania y Francia.

También aumentaron las importaciones desde Asia (7,7 %) y América del Norte (8,5 %) y por países registró incrementos destacados en Perú (30,3 %) y Canadá (27,1 %).

Las exportaciones a EE.UU., cuya administración aplica desde agosto aranceles del 15 % a todos los productos procedentes de la UE, descendieron un 8 % en 2025, mientras que las ventas a China aumentaron un 6,8 %.

No obstante, el saldo comercial de España con ambos países es deficitario, aunque mucho más acusado con el gigante asiático.

Respecto a las exportaciones a la UE, que representan el 61,8 % del total, aumentaron un 0,6 % interanual; las ventas a la zona euro (53,2 % del total) descendieron un 0,1 %; y las destinadas al resto de la UE (8,5 % del total) aumentaron un 4,9 %.

Respecto a las ventas a terceros destinos, destaca el aumento de las exportaciones a África (6,2 %) y Asia (3,4 %) y el descenso a América del Norte, un 6,6 %; América Latina, un 6 %; y Oceanía, un 4,4 % menos.

Los principales sectores en peso sobre las exportaciones fueron: bienes de equipo, alimentación, bebidas y tabaco y productos químicos.