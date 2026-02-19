El líder norcoreano abre el noveno Congreso del partido único alabando progreso económico

Sectores como la economía o la defensa registraron "éxitos notables, amplios y radicales" desde el último Congreso del Partido de los Trabajadores, celebrado en 2021, dijo Kim en un discurso, durante la inauguración el jueves del evento clave en Pionyang.

Industrias clave "se liberaron de la obsolescencia prolongada y del estancamiento", añadió. El mandatario comparó la situación actual de Corea del Norte con la de hace cinco años, cuando las condiciones "eran literalmente tan duras que tan a penas podíamos mantener nuestra existencia".

Kim evitó mencionar explícitamente a Estados Unidos o a Corea del Sur, dejando abiertos interrogantes sobre cómo abordará la política exterior hacia ambos actores en medio del fortalecimiento de lazos con Rusia.

En las semanas previas a la inauguración del Congreso, Kim ha repetido que fortalecerá todavía más a su Ejército sin ofrecer detalles concretos sobre las nuevas capacidades militares.

En el Congreso previo celebrado en 2021, Pionyang anunció ambiciosos proyectos militares como el desarrollo de submarinos de propulsión nuclear, misiles balísticos intercontinentales (ICBM) de combustible sólido y satélites espía.

Entre estos avances figura el ICBM Hwasong-20, el misil balístico intercontinental más potente del país, diseñado para portar múltiples ojivas nucleares, cuya prueba sigue pendiente.

Parte de la atención internacional en torno al Congreso en curso se centrará también en ver si la hija de Kim, quien se cree que podría tener unos 13 años de edad y llamarse Kim Ju-ae, acompañará a su padre en el evento, después de que el servicio de inteligencia surcoreano afirmara que podría haber entrado en la etapa de ser "designada internamente como sucesora" de su padre.