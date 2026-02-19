El Salvador incauta más de 80 toneladas de droga entre 2019 y 2026, según el Gobierno

El funcionario también expuso que en ese período de tiempo han sido capturados 200 "narcotraficantes", de los que 87 son nacionalidad ecuatoriana, 36 colombianos, 30 mexicanos, 22 guatemaltecos, 16 costarricenses, 7 nicaragüenses y dos panameños.

"Que sepan los narcotraficantes que El Salvador es una muralla en el Pacífico y vamos a seguir combatiendo este tipo de flagelo (…) estamos evitando que las aguas del Pacífico sean utilizadas para el narcotráfico", apuntó Merino Monroy durante una comparecencia ante la prensa en la presentación un reciente decomiso de un cargamento de cocaína, valorado en 165 millones de dólares.

El ministro de la Defensa agregó que en lo que va de 2026 "se han incautado 7,41 toneladas de droga, con un valor económico de 184,5 millones de dólares".

Las declaraciones del funcionario fueron brindadas en el oriental departamento de La Unión, a más de 200 kilómetros de la capital San Salvador, donde fue presentado el cargamento de 6,6 toneladas de la droga, que eran transportadas en el buque multipropósito FMS EAGLE, de 54 metros de largo, registrado bajo bandera de Tanzania (África).

El buque fue localizado a más de 700 kilómetros al suroeste de la costa del país centroamericano.

La mayoría de droga incautada por elementos de Seguridad salvadoreños es localizada en aguas del Pacífico.

En 2025 sumaron un poco más de 25 toneladas de droga, la mayoría cocaína, que fueron incautadas con un valor de más de 618,7 millones de dólares, mientras que en el 2024 fueron incautadas más de 17,2 toneladas de droga valoradas en 422,7 millones.