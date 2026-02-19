El Senado español acogerá un acto de apoyo a Ucrania en el cuarto aniversario de la guerra

Así lo comunicó este jueves el presidente del Senado, Pedro Rollán, al recibir a la embajadora de Ucrania en España, Yulia Sokolovska.

Por su parte, Sokolovska reiteró su invitación a Rollán para que encabece una delegación de representantes de la cámara alta y de comunidades autónomas españolas que visite Ucrania, para así conocer sobre el terreno la situación de las infraestructuras, los avances en reconstrucción y la capacidad de resistencia de la sociedad, informó el Senado en un comunicado.

Sokolovska transmitió a Rollán que no percibe una voluntad real por parte de Rusia de poner fin a la agresión, al tiempo que agradeció a Europa y España por su respaldo crucial frente a la invasión.

Entre otros asuntos, hablaron de la política energética de Ucrania y su necesaria descentralización para reforzar su resiliencia frente a los ataques rusos.

Además, la embajadora destacó que una de las prioridades para el Gobierno del presidente Volodímir Zelenski es el regreso de los menores deportados a Rusia.

Rollán, según el Senado, le trasladó la conveniencia de ampliar la difusión de la situación en Ucrania al espacio iberoamericano, con dos buenos escenarios este año para ello en Madrid: el Foro Parlamentario Iberoamericano y la Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno.

El próximo 24 de febrero Ucrania y Rusia cumplen cuatro años en guerra inmersas en unos contactos de paz impulsados por EE.UU. que han mejorado en tono y regularidad desde que empezaran a comienzos del año pasado con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca pero siguen sin resultar en ningún alto el fuego permanente, ya sea total o parcial.