Estatua de Cristóbal Colón en Chicago será reemplazada por la de una santa italiana

El Distrito de Parques informó este jueves que será la monja misionera de origen italiano Frances Xavier Cabrini, la primera santa estadounidense, fundadora de las Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús, quien ocupará lugar vacante en el parque Arrigo, del suroeste de la ciudad.

Dos estatuas de Colón, criticado por grupos de activistas por su papel en la llegada a América a partir de 1492, y su presunta responsabilidad por el maltrato a los pueblos indígenas, fueron retiradas de lugares públicos de Chicago en 2020.

La más grande estaba en el Parque Grant, junto al Lago Michigan, donde unos mil manifestantes intentaron en 2020 arrancarla de su pedestal y hubo un duro enfrentamiento con la Policía que se saldó con heridos y arrestos.

El Distrito de Parques informó que Cabrini resultó ganadora de un proceso de selección para la estatua que se instalará en el parque Arrigo, que tiene una extensión de tres hectáreas.

Cabrini fue nombrada patrona de los inmigrantes en 1950, cuatro años después de que más de 100.000 personas asistieran a una misa de celebración en el estadio Soldier Field de Chicago, para su canonización.

Este reconocimiento se produjo tres décadas después de su muerte por malaria, a los 67 años, en el Hospital Columbus de Chicago, que ella misma había fundado en 1905.

"Cuando la Madre Frances Xavier Cabrini llegó a Chicago en 1899, no solo sirvió a las familias inmigrantes, sino que construyó instituciones que transformaron vidas", declaró el alcalde Brandon Johnson en un comunicado.

"Fundó escuelas, orfanatos y hospitales que atendieron a inmigrantes italianos en dificultades y se aseguró de que los recursos fluyeran de vuelta a los barrios que más los necesitaban. Su trabajo refleja lo mejor de Chicago: una ciudad que se eleva impulsando a otros", señaló.