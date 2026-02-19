Evo Morales busca volver a la palestra política en las elecciones regionales en Bolivia

Morales se refirió al asunto en la presentación de sus candidatos para los comicios de marzo, en la que fue su primera aparición en público tras más de un mes ausente, debido a que, según dijo, contrajo chikunguña.

"Estas elecciones subnacionales nos deben permitir cómo relanzar nuestro instrumento político", sostuvo el exgobernante ante miles de sus seguidores congregados en el estadio 'Hugo Chávez Frías' en la localidad de Chimoré, en la zona del Trópico de Cochabamba, su bastión sindical y político en el centro del país.

Según Morales, en las elecciones regionales y municipales se calcula la participación de unas 181 agrupaciones políticas y que sus candidatos están inscritos en cerca de 80 de ellas para participar en los comicios, en los que participarán "con sigla prestada" y sin ser militantes de esos partidos.

También recordó que como no pudo participar en las elecciones generales del año pasado, no tiene representación en el Legislativo nacional, pero que quienes quisieron impedir que inscriba candidatos para los comicios regionales "fracasaron".

"Ahora vamos a tener alcaldes, asambleístas, esperamos gobernadores con otro partido, pero siguen siendo de Evo Pueblo. Felicitamos a esos compañeros", añadió.

Evo Pueblo es el partido que Morales impulsa, aunque por ahora no tiene personalidad jurídica, ni está reconocido legalmente, tras haber renunciado en 2025 a su militancia en el Movimiento al Socialismo (MAS) por diferencias con el Gobierno de Luis Arce (2020-2025).

Morales no pudo participar en las elecciones generales porque no consiguió un partido político con el cual postular y por una disposición constitucional que le impide volver a ser candidato porque ya gobernó el país en tres ocasiones.

Algunos de sus candidatos participarán ahora en las elecciones regionales bajo la alianza Unidos por los Pueblos, sustentada en la sigla del MAS.

En su discurso, Morales también arremetió contra el Gobierno de Rodrigo Paz, de quien dijo que llegó a la Presidencia "por accidente político" y le acusó de estar "destrozando a Bolivia" y de "mentir", ante lo cual pidió "más unidad" a sus seguidores.

El expresidente tiene un programa que se emite todos los domingos por la radio cocalera Kawsachun coca, del que se ausentó desde el 11 de enero, lo que generó dudas sobre su paradero, pues desde entonces hasta esta jornada tampoco fue visto en ningún evento público y, además, fueron menos frecuentes sus publicaciones en redes sociales.

Morales permanece en el Trópico de Cochabamba desde octubre de 2024, cuando se conoció sobre una investigación en su contra por un caso de trata agravada de personas en el que está acusado por la Fiscalía de haber tenido una relación con una menor de edad con quien supuestamente tuvo un hijo en 2016, cuando era presidente.

En su momento, la Policía no pudo ejecutar la orden de detención porque los seguidores de Morales bloquearon carreteras durante 24 días entre octubre y noviembre de 2024 para impedir el ingreso de los agentes al Trópico de Cochabamba.

Desde entonces, los sectores afines al exgobernante están atrincherados allí y realizan una vigilia permanente para evitar su detención mediante una orden de captura que la Fiscalía confirmó que sigue vigente.