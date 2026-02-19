Evo Morales reaparece en su bastión tras más de un mes de ausencia en actos públicos

La radio cocalera Kawsachun Coca transmitió el recorrido de Morales (2006-2019) montado en un tractor que le llevó hasta el estadio 'Hugo Chávez Frías', en la localidad de Chimoré, donde esta jornada presentará a sus candidatos para las elecciones regionales y municipales previstas para el próximo 22 de marzo.

Chimoré es un municipio situado en el Trópico de Cochabamba, una de las principales zonas productoras de hojas de coca en la región central de Cochabamba.

Morales permanece en esa zona desde octubre de 2024, cuando se conoció sobre una investigación en su contra por un caso de trata agravada de personas en el que está acusado por la Fiscalía de haber tenido una relación con una menor de edad con quien supuestamente tuvo un hijo en 2016, cuando era presidente.

El expresidente tiene un programa de radio que se emite todos los domingos por la radio cocalera, del que se ausentó desde el 11 de enero, lo que generó dudas sobre su paradero, pues tampoco fue visto en ningún evento público y también fueron menos frecuentes sus publicaciones en redes sociales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En su momento, sus allegados indicaron que el exgobernante enfermó de dengue, mientras que un parlamentario opositor aseguró que el expresidente se fue a México, aunque el Gobierno de Rodrigo Paz indicó que Morales aún estaba en Bolivia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En su momento, la Policía no pudo ejecutar la orden de detención porque los seguidores de Morales bloquearon carreteras durante 24 días entre octubre y noviembre de 2024 para impedir el ingreso de los agentes al Trópico de Cochabamba.

Desde entonces, los sectores afines al exgobernante están atrincherados allí con palos, piedras y realizan una vigilia permanente para evitar su detención mediante una orden de captura que la Fiscalía confirmó que sigue vigente.

El año pasado, Morales renunció al Movimiento al Socialismo (MAS) por diferencias con el Gobierno de Luis Arce (2020-2025), pero ambas facciones se unieron para participar con la sigla de ese partido en las próximas elecciones regionales y municipales.