Exvicecanciller uruguayo destaca labor parlamentaria previa a votar acuerdo UE-Mercosur

Tras viajar a Bruselas invitado por la UE para analizar el mencionado acuerdo, el político del opositor Partido Colorado se integró este jueves a la comisión después de asumir como senador de la República en lugar de Robert Silva.

En diálogo con la Agencia EFE, Albertoni valoró el hecho de formar parte allí del debate y dijo que es una señal de la "continuidad democrática" que existe en Uruguay.

Compuesta por 15 legisladores oficialistas y opositores, la comisión especial fue creada en la Cámara de Senadores para el tratamiento del acuerdo UE-Mercosur y comenzó a sesionar el martes. Desde entonces recibió a distintas delegaciones de los sectores productivos y laborales.

Albertoni apuntó que en el Parlamento está teniendo lugar "un debate muy atento, de escucha" que va a ser útil para que "quede en actas cuál puede ser el plan de ruta después de la implementación del acuerdo", ya que habrá sectores económicos que se verán más desafiados y podrían requerir apoyos del Estado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Destacó con esto que Uruguay sea el único país del Mercosur que haya incluido estas etapas en el proceso de ratificación del acuerdo para identificar "dónde están las fallas, las potencialidades o amenazas, para saber dónde atacar".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El acuerdo comercial se firmó el pasado 17 de enero en Asunción, tras negociaciones que se extendieron durante más de 25 años.

Uruguay fue el último socio del bloque americano en remitir el texto del acuerdo al Legislativo, pero aún aspira a ser el primero en validarlo.

"Más allá de las carreras, semanas más o menos, todo indica que en pocos días ya vamos a tener el acuerdo ratificado. Si Uruguay es el primero, bienvenida sea, quedará para la anécdota, Más allá de eso, es bueno ver esta carrera de parte del Mercosur", valoró Albertoni y resumió que en poco más de un mes el bloque podrá decirle a Europa: "Señores, hicimos todo lo que está a nuestro alcance, ahora les toca a ustedes".