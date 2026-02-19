Fico amenaza con cortar electricidad a Ucrania si no reabre oleoducto con petróleo ruso

El Gobierno de Fico, que, al igual que Hungría, mantiene una relación cercana con Rusia, volvió este jueves a acusar a Ucrania de bloquear por razones políticas el tránsito del petróleo ruso por el oleoducto 'Druzhba'.

Eslovaquia envió una nota diplomática a Kiev para pedir explicaciones por los daños en la estación de bombeo cerca de la ciudad ucraniana de Brody, que Ucrania atribuye a bombardeos rusos y que ha interrumpido el flujo de combustible por motivos técnicos, algo que Bratislava quiere comprobar sobre el terreno.

"Queremos ver con nuestro propios ojos lo que ocurrió, si los daños son como dice Ucrania, o es algo inventado, porque nuestros servicios de inteligencia afirman que está reparado y listo para el suministro de petróleo", sostuvo Fico en redes sociales.

Fico instó también a que "un equipo de seguimiento de la UE averigüe lo que pasó", aunque también habló de un "chantaje político como ocurrió con el gas", en referencia a la interrupción del flujo del gas ruso el 1 de enero de 2025 por decisión de Ucrania, que suspendió el contrato de tránsito con los rusos debido al conflicto en curso entre ambos países, lo que ha afectado a Eslovaquia.

El Gobierno eslovaco estudia con representantes de la Red Eslovaca de distribución de electricidad (SEPS) "los suministros de seguridad" de electricidad a Ucrania para estabilizar su red, seriamente afectada por los ataques rusos a las infraestructuras energéticas en medio de un invierno especialmente duro.

"En enero se envió dos veces más (electricidad) que en todo el año 2025", declaró Fico sobre dicha cooperación y avanzó que ahora "está en manos del presidente (ucraniano, Volodímir) Zelenski" si continuar con ella.