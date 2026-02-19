Flotilla de ayuda a Cuba se convierte en "convoy" y llegará a La Habana el 21 de marzo

El convoy entregará "alimentos medicinas, suministros médicos y bienes esenciales" y convergerá en el Malecón de la Habana, según señalaron hoy los organizadores en un comunicado.

Delegaciones internacionales de la iniciativa, integrada por "movimientos sindicalistas, diputados, organizaciones humanitarias y figuras públicas" están ya organizando puntos de recogida, la adquisición de suministros esenciales y la logística del viaje, agregó el escrito.

Varias figuras políticas progresistas han ya dado su apoyo a la flotilla, incluyendo Greta Thunberg, la joven activista ambiental sueca que participó en la flotilla Sumud hacia Gaza y la congresista estadounidense Rashida Tlaib.

"Estados Unidos está cometiendo en este momento un acto brutal de castigo colectivo contra el pueblo cubano", señaló Thunberg en el comunicado, "apoyo este convoy a Cuba (...) porque la solidaridad internacional es la única fuerza lo suficientemente poderosa como para hacer frente a figuras imperiales como Trump y Netanyahu".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La iniciativa se inspira en la flotilla Sumud, que ha intentado llevar ayuda a Gaza, en medio del asedio por parte del Gobierno israelí. Varios organizadores de esta misión a Cuba participaron previamente en la flotilla hacia los territorios palestinos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La ONU expresó la semana pasada su preocupación por la creciente escasez de combustible en Cuba y su impacto en la población y adelantó que la ONU está trabajando con el Gobierno cubano para "brindar mayor apoyo" a la isla.

Cuba se encuentra en la situación más delicada en los últimos 67 años, desde que Washington impuso un embargo a la isla, después de que el Gobierno de Donald Trump decidiera imponer sanciones adicionales a los países que suministren petróleo a la isla.

Tras la intervención militar de EE.UU. a Venezuela, Trump bloqueó los envíos de crudo y gasolina a la isla desde Caracas, dejando a Cuba sin este aliado esencial.

Para afrontar la situación, el Gobierno de Cuba implementó un plan de emergencia que dejó la sanidad y el transporte en servicios mínimos, racionó severamente el combustible y aplicó restricciones en múltiples sectores, incluido el educativo.