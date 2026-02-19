Flotilla de ayuda a Cuba se convierte en "convoy" y llegará a La Habana el 21 de marzo

El convoy entregará "alimentos medicinas, suministros médicos y bienes esenciales" y convergerá en el Malecón de la Habana, según señalaron hoy los organizadores en un comunicado.
Delegaciones internacionales de la iniciativa, integrada por "movimientos sindicalistas, diputados, organizaciones humanitarias y figuras públicas" están ya organizando puntos de recogida, la adquisición de suministros esenciales y la logística del viaje, agregó el escrito.
Varias figuras políticas progresistas han ya dado su apoyo a la flotilla, incluyendo Greta Thunberg, la joven activista ambiental sueca que participó en la flotilla Sumud hacia Gaza y la congresista estadounidense Rashida Tlaib.
"Estados Unidos está cometiendo en este momento un acto brutal de castigo colectivo contra el pueblo cubano", señaló Thunberg en el comunicado, "apoyo este convoy a Cuba (...) porque la solidaridad internacional es la única fuerza lo suficientemente poderosa como para hacer frente a figuras imperiales como Trump y Netanyahu".
La iniciativa se inspira en la flotilla Sumud, que ha intentado llevar ayuda a Gaza, en medio del asedio por parte del Gobierno israelí. Varios organizadores de esta misión a Cuba participaron previamente en la flotilla hacia los territorios palestinos.
La ONU expresó la semana pasada su preocupación por la creciente escasez de combustible en Cuba y su impacto en la población y adelantó que la ONU está trabajando con el Gobierno cubano para "brindar mayor apoyo" a la isla.
Cuba se encuentra en la situación más delicada en los últimos 67 años, desde que Washington impuso un embargo a la isla, después de que el Gobierno de Donald Trump decidiera imponer sanciones adicionales a los países que suministren petróleo a la isla.
Tras la intervención militar de EE.UU. a Venezuela, Trump bloqueó los envíos de crudo y gasolina a la isla desde Caracas, dejando a Cuba sin este aliado esencial.
Para afrontar la situación, el Gobierno de Cuba implementó un plan de emergencia que dejó la sanidad y el transporte en servicios mínimos, racionó severamente el combustible y aplicó restricciones en múltiples sectores, incluido el educativo.