González Urrutia pide que la ley de amnistía en Venezuela cumpla las "condiciones básicas"

El dirigente opositor exiliado se pronunció sobre la ley de amnistía que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha propuesto y que la Asamblea Nacional va a debatir hoy, en medio de huelgas de familiares de presos políticos, quienes exigen que el Gobierno ordene su liberación.

Y en ese sentido, González Urrutia aseguró que para que dicha ley abra "el camino a la reconciliación" debe incluir cinco concidicones: "que nadie vuelva a ser perseguido por razones políticas, que todos puedan regresar sin miedo, que la verdad sea reconocida, que haya reparación para las víctimas y que existan garantías firmes de no repetición".

"El verdadero camino hacia la tranquilidad de un país, que ha sufrido tanto como el nuestro, no puede implicar impunidad. Debe construirse sobre reglas claras, justicia y garantías institucionales", estimó el opositor en un mensaje en su cuenta de X.

El Legislativo aprobó hace dos semanas la propuesta de ley en primera discusión y luego sostuvo reuniones con sectores de la sociedad civil, entre ellos ONG y familiares de presos políticos, para discutir sobre el borrador de la ley, que debería en principio ser aprobado este jueves -después de que el debate fuera aplazado la semana pasada- por segunda vez para quedar sancionado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La amnistía, tal como está planteada, cubre casos desde 1999, lo que abarca los 27 años de Gobiernos del chavismo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sin embargo, su artículo 6 la limita a diez períodos específicos de coyunturas políticas, entre el golpe de Estado de abril de 2002 contra el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) hasta las protestas desatadas tras la controvertida elección presidencial del 28 de julio de 2024, lo que dejaría por fuera a varias personas que se consideran presos políticos.

La propuesta de ley se enmarca en lo que la presidenta encargada denomina un "nuevo momento político" para el país, y en medio de un proceso de excarcelaciones anunciado el pasado 8 de enero, cinco días después de la captura del mandatario Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Un total de 644 personas permanecen detenidas en Venezuela por motivos políticos, informó recientemente la ONG Foro Penal, mientras el Gobierno niega que estén arrestados por estos motivos y asegura cometieron distintos delitos.